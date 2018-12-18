Денисова требует предоставить Клыху медицинскую помощь из-за подозрения на рак
18 декабря, 2018, 17:43
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому политзаключенному Станиславу Клыху медицинскую помощь
Об этом она сообщила в Facebook.
Аналогичное письмо она направила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.
Омбудсмен отметила, что обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного. В частности, сообщением о том, что состояние его здоровья критическое и есть подозрение на рак.
Также Денисова обеспокоена тем, что Клых заявил о намерении вновь начать голодовку.
- Напомним, российские власти обвиняет Станислава Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 года суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
- Сегодня стало известно, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.
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