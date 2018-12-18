Денисова требует предоставить Клыху медицинскую помощь из-за подозрения на рак

18 декабря, 2018, 17:43

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому политзаключенному Станиславу Клыху медицинскую помощь

Об этом она сообщила в Facebook.

Аналогичное письмо она направила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

Омбудсмен отметила, что обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного. В частности, сообщением о том, что состояние его здоровья критическое и есть подозрение на рак.

Также Денисова обеспокоена тем, что Клых заявил о намерении вновь начать голодовку.