День на Донбассе: враг бил из тяжелой артиллерии
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное и Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
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