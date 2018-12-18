 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

День на Донбассе: враг бил из тяжелой артиллерии

Во вторник, 18 декабря, по состоянию на восемнадцать часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное и Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать