День на Донбассе: враг бил из тяжелой артиллерии

18 декабря, 2018, 18:43

Во вторник, 18 декабря, по состоянию на восемнадцать часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное и Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.