Более 40% украинцев верят в Святого Николая, - опрос
Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг".
Например, в 2016 году только 37% укаинцив заявили, что верят в Святого.
Больше верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети.
По словам социологов, проводивших это исследование, чем моложе и чем более обеспечены опрошенные, тем больше они верят в Николая.
Интересно, что более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в Святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.
А в Деда Мороза верят 25% украинцев. 75%, соответственно, не верят.
Более 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таков День Святого Николая, для 3% - Старый Новый год.
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