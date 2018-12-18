 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Более 40% украинцев верят в Святого Николая, - опрос


фото: lviv1256
43% опрошенных украинцев верят в Святого Николая

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг".

Например, в 2016 году только 37% укаинцив заявили, что верят в Святого.

Больше верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети.

По словам социологов, проводивших это исследование, чем моложе и чем более обеспечены опрошенные, тем больше они верят в Николая.

Интересно, что более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в Святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.

А в Деда Мороза верят 25% украинцев. 75%, соответственно, не верят.

Более 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таков День Святого Николая, для 3% - Старый Новый год.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать