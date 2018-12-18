Более 40% украинцев верят в Святого Николая, - опрос

18 декабря, 2018, 15:25

43% опрошенных украинцев верят в Святого Николая

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг".

Например, в 2016 году только 37% укаинцив заявили, что верят в Святого.

Больше верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети.

По словам социологов, проводивших это исследование, чем моложе и чем более обеспечены опрошенные, тем больше они верят в Николая.

Интересно, что более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в Святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.

А в Деда Мороза верят 25% украинцев. 75%, соответственно, не верят.

Более 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таков День Святого Николая, для 3% - Старый Новый год.