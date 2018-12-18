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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть свои выходки


фото: osce.org
В Луганской области боевики обстреляли беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ близ поселка Хрустальное

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в своем отчете о том, что 16 декабря 2018 года в неподконтрольном правительству Украины районе на юго-запад от Луганска, неподалеку Хрустального, наблюдатели запустили свой БПЛА.

Сразу после запуска наблюдатели услышали около 30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно на расстоянии 1 километра от того места, где они находились. По их оценке, стреляли по беспилотнику, который СММ удачно приземлила невредимым.

"По данным украинской стороны СЦКК (совместного центра по контролю и координации), провокационные действия наемников вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Также в СЦКК считают, что такими агрессивными действиями боевики пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу в Луганской области.

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