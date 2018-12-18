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Белый Дом отрицает заявления о согласии Трампа выдать Турции Гюлена, - СМИ

Фетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен
фото: REUTERS
В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп заявлял своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о работе над выдачей Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации путча в Турции в 2016 году
Об этом на условиях анонимности заявил чиновник, занимающий высокий пост в Белом доме, сообщает Reuters .

"Во время встречи с президентом Эрдоганом в G20 президент не брал на себя обязательства выдать Фетхуллаха Гюлена", - сказал американский чиновник.

  • Как сообщалось, в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что во время встречи в Буэнос-Айресе на саммите G20 Трамп сказал президенту Турции Эрдогану, что Соединенные Штаты работают над экстрадицией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.
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