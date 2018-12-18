Белый Дом отрицает заявления о согласии Трампа выдать Турции Гюлена, - СМИ

18 декабря, 2018, 10:56

Фетхуллах Гюлен

фото: REUTERS

В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп заявлял своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о работе над выдачей Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации путча в Турции в 2016 году