Бекирову, который болеет диабетом, не оказывают медицинскую помощь, - адвокат

18 декабря, 2018, 21:43

Задержанному в Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, в СИЗО не оказывают медицинскую помощь

Об этом сообщил его адвокат Алексей Ладен, передают Крым.Реалии

Ладин отметил, что с 13 декабря Бекирову не сделали ни одной перевязки ампутированной ноги, хотя, согласно рекомендациям врача, таких перевязок ему должны делать 2-3 раза в день.

По словам адвоката, с 13 декабря он увидел врача только один раз - в понедельник, 17 декабря. Врач вызвала его к себе, опросила и даже не осматривала. Соответственно, она хотела, чтобы он снял бинт с ампутированной ноги. Но так как перевязочного материала нет, он отказался это делать, потому что в итоге будет открытая рана.

Лекарств в Бекирова осталось на один день.

"Родственники передали ему очередную порцию лекарств... У него закончились таблетки, которые он принимает в связи с сахарным диабетом, и сейчас ему медсанчасть предоставила некий аналог этих таблеток, но, насколько он объяснил, это не то, что ему нужно", - рассказал Ладен.

Несмотря на состояние здоровья Бекирова, его поместили в общую камеру.

Как сообщалось ранее, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .

У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт, а в январе 2018 года перенес операцию на сердце. Кроме того, Бекиров ходит с помощью протеза на правой ноге ниже колена.