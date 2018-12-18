Арсений Яценюк о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму: Российская спесь снова сбита

18 декабря, 2018, 11:44

Генеральная Ассамблея ООН одобрила беспрецедентно жесткую резолюцию в поддержку Украины

"Вчера российская спесь снова сбита. Генеральная Ассамблея ООН одобрила беспрецедентно жесткую резолюцию в поддержку Украины и с требованием демилитаризации Крыма. Прекрасный ответ на вчерашние высказывания Кремля о каких-то "провокациях" с украинской стороны", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" в своей заметке на Facebook 18 декабря, пишет пресс-служба партии.

"Этот важный документ продолжает и развивает корпус международных документов по противодействию агрессии России, которые наше правительство начало формировать с одобрения исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта 2014 г.", - подчеркнул он.

Даже такая сложная структура, как Всемирная Организация, ясно говорит Москве: "Не врите, прекратите наращивать оружие, убирайтесь вон из Украины и наконец успокойтесь", - подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк выразил благодарность украинским дипломатам и всем партнерам Украины за важную новость.

"Помните о поддержке тех, кто выступил в пользу резолюции. И не забывайте тех, кто проголосовал против. Им стоит посочувствовать - они голосовали против себя", - написал Арсений Яценюк.