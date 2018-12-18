 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Арсений Яценюк о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму: Российская спесь снова сбита


фото: nfront.org.ua
Генеральная Ассамблея ООН одобрила беспрецедентно жесткую резолюцию в поддержку Украины

"Вчера российская спесь снова сбита. Генеральная Ассамблея ООН одобрила беспрецедентно жесткую резолюцию в поддержку Украины и с требованием демилитаризации Крыма. Прекрасный ответ на вчерашние высказывания Кремля о каких-то "провокациях" с украинской стороны", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" в своей заметке на Facebook 18 декабря, пишет пресс-служба партии.

"Этот важный документ продолжает и развивает корпус международных документов по противодействию агрессии России, которые наше правительство начало формировать с одобрения исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта 2014 г.", - подчеркнул он.

Даже такая сложная структура, как Всемирная Организация, ясно говорит Москве: "Не врите, прекратите наращивать оружие, убирайтесь вон из Украины и наконец успокойтесь", - подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк выразил благодарность украинским дипломатам и всем партнерам Украины за важную новость.

"Помните о поддержке тех, кто выступил в пользу резолюции. И не забывайте тех, кто проголосовал против. Им стоит посочувствовать - они голосовали против себя", - написал Арсений Яценюк.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать