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Анатолий Ломаченко - лучший тренер мира 2018 года


фото: YouTube
Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером мира по боксу 2018 по версии Sports Illustrated

Об этом сообщает Sports Illustrated.

Издание отмечает, что Ломаченко в 2018 году помогал готовиться к чемпионским боям не только Василию Ломаченко, но и Александру Усику и Александру Гвоздику.

Василий Ломаченко в 2018 году выиграл пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и защитил это звание в бою с британцем Тони Беллью, а Александр Гвоздик стал чемпионом по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

 

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