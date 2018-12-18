Анатолий Ломаченко - лучший тренер мира 2018 года
18 декабря, 2018, 08:27
Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером мира по боксу 2018 по версии Sports Illustrated
Об этом сообщает Sports Illustrated.
Издание отмечает, что Ломаченко в 2018 году помогал готовиться к чемпионским боям не только Василию Ломаченко, но и Александру Усику и Александру Гвоздику.
Василий Ломаченко в 2018 году выиграл пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и защитил это звание в бою с британцем Тони Беллью, а Александр Гвоздик стал чемпионом по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
- Напомним, Александра Усика признали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
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