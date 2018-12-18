АМКУ отложил решение по положению ДТЭК на рынке электроэнергии

18 декабря, 2018, 19:10

Очередное заседание по делу назначено на 17 января 2019 года

Уже четвертый год Антимонопольный комитет ведет расследование - есть ли монополия компании ДТЭК на рынке генерации электроэнергии? Решение должны были объявить 18 декабря. А взамен Комитет в очередной раз перенес заседание. У заявителей по делу вновь появились замечания.

"Очевидно, что Антимонопольный комитет хочет максимально перестраховаться. Хочет опросить всех участников - прямых и косвенных. Некоторые просят, чтобы их привлекли в качестве третьего лица к процессу. Это все равно, как если бы я подал соответствующее ходатайство. То есть оно необоснованное на мой взгляд. И Антимонопольный комитет просто пытается перестраховаться", - считает эксперт аналитической консалтинговой группы Андрей Бузаров.

Расследовании инициировала Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. На сегодняшний день рыночная доля энергохолдинга ДТЭК в производстве электроэнергии составляет 26 процентов. Тогда как компания "Энергоатом" производит более 50-ти. На сегодняшнем заседании Комитета государственный уполномоченный заявила: "Есть регулятор. Поэтому злоупотреблять и влиять на цену у ДТЭК нет возможности ". Об этом говорят и эксперты рынка.

"И ДТЭК, и Энергоатом, и Укгидроенерго - все они зависимы от административного влияния Укрэнерго, энергорынка. Которые дают им команды для исполнения решений. Производители электроэнергии не могут определенным образом сами их менять. Поэтому говорить о том, что есть определенный фактор монопольного влияния со стороны любого участника рынка, в данном случае речь идет о ДТЭК, нельзя ", - говорит член наблюдательного совета института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Очередная попытка объявить окончательное решение будет уже в следующем году. Заседание Антимонопольного Комитета по этому делу назначено на 17 января.