24-25 декабря проект "Дни украинского кино" пройдет в Ивано-Франковской области

19 декабря, 2018, 08:48

В канун католического Рождества показы состоятся в Косово, а 25 декабря - в Снятине

Именно в этих населенных пунктах и завершится проект "Дни украинского кино", который охватил 15 украинских городов от западных до восточных областей.

Цель проекта - познакомить с современными отечественными фильмами жителей городов Украины, в которых нет кинотеатров.

Вход на все показы - бесплатный.

Это настоящий праздник для ценителей отечественного кинематографа, ведь покажут нынешние украинские премьеры: "Дике поле" и "Скажене весілля" (фильм стал лидером украинского проката). Для семейного просмотра предназначен мультфильм "Викрадена принцеса. Руслан і Людмила".

После показов зрители смогут пообщаться с представителями творческих групп, которые работали над кинокартинами.

Специальными гостями "Дней украинского кино" станут Олег Москаленко, исполнитель главной роли в фильме "Дике поле" и Леся Самаева, сыгравшая мать невесты в «Скаженому весіллі". Мультфильм "Викрадена принцеса" представит Роман Луцкий, который озвучил одного из героев.

В прошлом году фестиваль в Верховине дал старт показам украинского кино в городах и селах без кинотеатров по всей Украине.

Организаторы: КМКФ "Молодость" при поддержке Министерства информационной политики Украины

Информационный партнер - телеканал "Еспресо".