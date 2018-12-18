24-25 декабря проект "Дни украинского кино" пройдет в Ивано-Франковской области
Именно в этих населенных пунктах и завершится проект "Дни украинского кино", который охватил 15 украинских городов от западных до восточных областей.
Цель проекта - познакомить с современными отечественными фильмами жителей городов Украины, в которых нет кинотеатров.
Вход на все показы - бесплатный.
Это настоящий праздник для ценителей отечественного кинематографа, ведь покажут нынешние украинские премьеры: "Дике поле" и "Скажене весілля" (фильм стал лидером украинского проката). Для семейного просмотра предназначен мультфильм "Викрадена принцеса. Руслан і Людмила".
После показов зрители смогут пообщаться с представителями творческих групп, которые работали над кинокартинами.
Специальными гостями "Дней украинского кино" станут Олег Москаленко, исполнитель главной роли в фильме "Дике поле" и Леся Самаева, сыгравшая мать невесты в «Скаженому весіллі". Мультфильм "Викрадена принцеса" представит Роман Луцкий, который озвучил одного из героев.
В прошлом году фестиваль в Верховине дал старт показам украинского кино в городах и селах без кинотеатров по всей Украине.
Организаторы: КМКФ "Молодость" при поддержке Министерства информационной политики Украины
Информационный партнер - телеканал "Еспресо".
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