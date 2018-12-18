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15 декабря войдет в историю как еще один День независимости - Порошенко


фото: president.gov.ua
Объединительный собор не менее важен для Украинской, чем День провозглашения независимости

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями Тернопольского университета, передает Еспресо.TV

Он отметил, что создание Украинской православной церкви важно не только для верующих, но и для всех украинцев. Президент отметил, что независимая церковь является одним из факторов национальной безопасности.

"15 декабря войдет в историю. Это не менее важный день, чем День провозглашения независимости. Это духовная независимость государства, являющаяся фактором национальной безопасности, поскольку у нас нет и не будет никаких пятых колонн, особенно, прикрытых церковным флагом".

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