13-летняя школьница изобрела "умные" солнечные батареи. Они сами возвращаются к Солнцу

18 декабря, 2018, 12:46

13-летняя школьница Джорджия Хатчинсон из Калифорнии получила главный приз на конкурсе STEM Broadcom Masters за создание концепта солнечных батарей, которые сами поворачиваются к Солнцу

Об этом пишет ScienceAlert.

Солнечные батареи и раньше могли сами искать источник ультрафиолета для преобразования солнечной энергии в электричество, однако для такой их работы требовались дорогие датчики, которые значительно повышали стоимость устройств.

Хатчинсон изобрела систему, которая позволяет солнечным батареям искать источник света для повышения эффективности на основе общедоступных данных Национального управления океанических и атмосферных исследований. Эту информацию нейросеть использует для определения положения Солнца в реальном времени и выбора оптимального угла наклона панели.

Школьница получила приз в размере $ 25 тыс. рт организатора конкурса - фонда Broadcom. Также организация выделила $1000 в поддержку программы STEM в школе Хатчинсон. Всего 30 финалистов получили из призового фонда $100 тыс.

Девочка, в свою очередь, выразила надежду, что это изобретение будет экономическим стимулом для людей инвестировать в солнечную энергию.

По ее словам, сейчас основное внимание должно уделяться возобновляемым ресурсам, чтобы уменьшить следы негативной для окружающей среды деятельности людей и избежать экстремальных погодных условий.

Рядом с домом Хатчинсон в районе залива Сан-Франциско были подобные примеры: в начале ноября в Северной Калифорнии был самый разрушительный пожар в истории, погибли по меньшей мере 86 гражданских лиц.

"Дыма было столько, что тысячи школ по всей стране должны были закрыться. Мы сейчас видим последствия изменения климата, а моя технология предназначена для того, чтобы сделать солнечную энергию более экономной".

Хатчинсон добавила, что сейчас сотрудничает с адвокатом, чтобы запатентовать свое изобретение. Призовые деньги девочка хочет использовать на собственное образование.