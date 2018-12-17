 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Затишье на Донбассе: за сутки - один обстрел оккупантов

В течение текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать