Затишье на Донбассе: за сутки - один обстрел оккупантов
17 декабря, 2018, 18:23
В течение текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
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