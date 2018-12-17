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Захваченным РФ морякам продолжат платить зарплату


фото: nv.ua
Каждый захваченный Россией украинский моряк получит помощь от государства

Об этом сказала уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV .

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выплатит каждому по 100 тысяч гривень, Минобороны - по 50 тысяч.

Кроме того, всем 22 морякам в полной мере продолжат выплачивать зарплату.

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