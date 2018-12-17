Захваченным РФ морякам продолжат платить зарплату

17 декабря, 2018, 14:28

Каждый захваченный Россией украинский моряк получит помощь от государства

Об этом сказала уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко, сообщает Еспресо.TV .

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выплатит каждому по 100 тысяч гривень, Минобороны - по 50 тысяч.

Кроме того, всем 22 морякам в полной мере продолжат выплачивать зарплату.