За последние 11 месяцев на Донбассе погибли 110 бойцов ВСУ
17 декабря, 2018, 18:42
За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов, еще 776 военнослужащих были ранены в боях
Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос BBC .
В документе указывается, что это данные по состоянию на 1 декабря 2018 года. В то же время, с тех пор украинская армия на Донбассе имела еще потери.
Так, например, 15 декабря снайпером противника был убит один военнослужащий ВСУ, а 13 декабря от обстрелов погибли двое десантников 79-й бригады .
Таким образом, общие боевые потери ВСУ за 2018 год будут превышать 110 убитых.
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