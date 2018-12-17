Взрыв в кафе в Японии: более 40 пострадавших
17 декабря, 2018, 10:59
В результате взрыва в городе Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека
Об этом сообщает CNN.
После взрыва начался пожар, который привел к обрушению здания.
Очевидцы сообщили о запахе газа после взрыва, однако точно установить причину специальные службы смогут только после расследования инцидента.
Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в городские больницы. Один из раненых находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в 20:30 по местному времени.
На месте взрыва продолжают работать пожарные и сотрудники спасательных служб. Правоохранители перекрыли доступ людям к поврежденному дому, так как опасаются повторных взрывов. Очевидцы рассказали, что после взрыва было ощутимое покушение газа в районе происшествия.
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