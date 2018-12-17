Взрыв в Фастове: пострадавшим выделили 1 млн помощи

17 декабря, 2018, 14:39

Городской совет Фастова выделил 1 млн гривен пострадавшим от взрыва в пятиэтажке

Об этом Громадскому сообщили в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации городского совета.

Впрочем, какую сумму получит каждая семья, пока неизвестно.

В горсовете отметили, что люди начали расселяться по арендованным квартирам и родственникам, близким.