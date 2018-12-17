Взрыв в Фастове: пострадавшим выделили 1 млн помощи
17 декабря, 2018, 14:39
Городской совет Фастова выделил 1 млн гривен пострадавшим от взрыва в пятиэтажке
Об этом Громадскому сообщили в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации городского совета.
Впрочем, какую сумму получит каждая семья, пока неизвестно.
В горсовете отметили, что люди начали расселяться по арендованным квартирам и родственникам, близким.
- 4 декабря в 9:20 в городе Фастов по улице Садовая, 10 в результате взрыва частично обрушился пятиэтажный дом .
- 70 жителей были эвакуированы .
- СМИ сообщили, что на месте взрыва нет следов горения газа, поэтому эксперты не исключают взрыва боеприпасов.
- Затем появилась информация о двух человеках из этого дома, пропавших без вести .
- На месте взрыва в 5-этажке в Фастове обнаружены тела 2 человек .
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