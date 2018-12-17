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ВСУ получили 14 украинских бронеавтомобилей

ВСУ получили 14 бронеавтомобилей "Варта" производства украинского предприятия "Украинская бронетехника"

Соответствующее видео разместило предприятие "Украинская бронетехника" на своем YouTube канале.

"Варта" - бронеавтомобиль с колесной формулой 4 × 4. Машина создана специально для полиции особого назначения КОРД и сил специальных операций Национальной гвардии Украины.

7 декабря 2015 года бронемашина была впервые представлена министром МВД Арсеном Аваковым как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения.

Автомобиль комплектуется двигателем ЯМЗ мощностью 270 л.с. Применяются бескамерные шины Continental.

 

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