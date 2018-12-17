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Венгрия не должна держать в заложниках отношения Украина-НАТО, - Волкер

Вопросы, касающиеся национальных меньшинств, не должны держать в заложниках развитие отношений Украины с НАТО

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сказал во время видеобрифинга из Брюсселя, информирует УНИАН .

"Венгрия блокирует отношения Украины с НАТО сейчас, и я думаю, что это очень обидно. У нас есть страна, на которую Россия осуществила нападение. Россия захватила украинскую территорию, боевые действия все еще продолжаются ежедневно на Донбассе", - отметил Волкер.

Он напомнил, что Украина стремится к партнерству и взаимодействию с НАТО.

"Мы не в состоянии запланировать встречу Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне, так как Венгрия блокирует ее. Это факты, вызывающие большую неприятность", - добавил Волкер.

Спецпредставитель США напомнил, что Венгрия ставит вопрос уважения к венгерскому национальному меньшинству в Украине. При этом он считает, что политика Украины, чтобы все ее граждане владели государственным языком, является обоснованной, и так же настояние Венгрии, чтобы ее меньшинство в Украине могло учиться на венгерском языке, тоже является обоснованным.

"Это то, что главным образом может быть урегулировано на двустороннем уровне между Украиной и Венгрией на основе европейских принципов, которые хорошо отработаны в других странах. Поэтому, я считаю, что это проблема, но я думаю, что это вопрос, который можно решить. И это неприемлемо, и если вы хотите - не видать лес за деревьями, чтобы держать отношения Украины и НАТО в заложниках из-за двусторонних вопросов меньшинств, которые можно урегулировать", - подчеркнул Волкер.

По его мнению, вопрос соблюдения прав меньшинств важен, но он не должен быть препятствием для сотрудничества с Украиной в рамках НАТО.

  • Напомним, отношения между Венгрией и Украиной обострились из-за принятия украинского закона об образовании, что определяет языком образования государственный украинский. Венгрия заявила, что это нарушает права венгерского меньшинства. Украина отвергла обвинения, однако Будапешт в знак недовольства блокирует сближение Украины с НАТО.
  • В мае к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса относительно Украины.
  • Позже в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео закарпатцев призвали скрывать венгерское гражданство от украинской власти.
  • Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал, что венгерские власти перенесли выдачу паспортов украинцам в свой город Кишварда.
  • Впоследствии венгерские консульства прекратили выдачу венгерского гражданства украинцам на Закарпатье и в Киеве.
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