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Варфоломея пригласили выступить в Раде


фото: AP Photo
Глава Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в Верховной Раде

Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает Еспресо.TV.

"Хочу подтвердить, что приглашаю Всесвятейшего патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины", - подчеркнул Парубий.

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