Варфоломея пригласили выступить в Раде
17 декабря, 2018, 11:42
Глава Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в Верховной Раде
Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает Еспресо.TV.
"Хочу подтвердить, что приглашаю Всесвятейшего патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины", - подчеркнул Парубий.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношени патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томоса об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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