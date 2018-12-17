Варфоломея пригласили выступить в Раде

17 декабря, 2018, 11:42

Глава Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в Верховной Раде

Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает Еспресо.TV.

"Хочу подтвердить, что приглашаю Всесвятейшего патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, которая навсегда вписана в историю Украины", - подчеркнул Парубий.