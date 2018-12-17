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В Запорожье и области заработало приложение для мгновенного вызова полиции

Приложение позволяет мгновенно вызвать полицию с помощью кнопки SOS для передачи данных о местонахождении заявителя

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

С 17 декабря на территории Запорожья и Запорожской области начал действовать официальный канал связи между службами Нацполиции и общественностью - мобильное приложение для коммуникации "My Pol".

С помощью этого приложения запорожцы могут мгновенно вызвать полицию, нажав кнопку SOS. Кроме того, они смогут получать срочные оповещения от полиции о том, как вести себя в экстренных ситуациях. Цель приложения - сделать жизнь граждан более безопасной.

Приложение является бесплатным и доступным для скачивания на платформах Play Market и App Store.

В полиции отметили, что с помощью приложения полиция сможет более оперативно приезжать на вызовы, а также обратились к жителям Запорожской области с просьбой ответственно относиться к использованию сервиса, напомнив о последствиях в случае ложных сообщений в полицию.

Пользователи даже смогут оценивать работу патрульного по номеру жетона, а также находить ближайшие отделения полиции и медицинские учреждения.

Сейчас разработчики "My Pol" создают англоязычную версию сервиса, чтобы им могли пользоваться иностранцы.

 

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