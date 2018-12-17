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В Варшаве поляки и украинцы устроили массовую драку, - СМИ


фото: Радіо Польща
На железнодорожной станции "Вильно" в Варшаве группа украинцев и поляков устроили массовую драку

Об этом сообщил "Громадское" со ссылкой на польское издание Fakt.pl.

На данный момент причина конфликта неизвестна. Свидетели сказали, что драка началась с небольшого конфликта нескольких поляков и украинцев.

Впоследствии к спору подключились другие люди и толкотня переросла в массовую драку. Как сообщает издание, участники начали бросаться стеклянными бутылками.

"Испуганные свидетели вынуждены были защитить себя на ближайшей остановке", - говорится в сообщении.

Впрочем, участники драки успели скрыться до того, как на место прибыла полиция.

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