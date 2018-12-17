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В Украине упростили регистрацию транспортных средств


фото: Autonews
Правительство внесло изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не будут предусматривать обязательный экспертный обзор.

Обзор также не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

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