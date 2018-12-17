В Украине упростили регистрацию транспортных средств

17 декабря, 2018, 12:08

Правительство внесло изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не будут предусматривать обязательный экспертный обзор.

Обзор также не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.