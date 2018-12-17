В Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов
17 декабря, 2018, 16:09
В Военно-морских силах Украины начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди
Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты в Facebook.
Во время учений военные отработали элементы высадки тактического десанта, осуществление авиаудара по морским целям, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий условного противника вдоль морского побережья.
Как отметил руководитель учений полковник Андрей Гнатов, личный состав вполне справился с поставленными задачами и готов выполнять любые действия по защите территориальной целостности государства.
Следующим этапом улаживания станут батальонные тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты.
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