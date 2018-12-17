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В Торецке ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия водоснабжения

В Торецке Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения

Об этом сообщает ГСЧС Донбасса.

Без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

В ведомстве отметили, что набирать питьевую воду возможно из водопроводного узла в Торецке и в пгт. Новгородское Торецкого городского совета. Забор технической воды возможен с четырех пожарных гидрантов, установленных на трубопроводе с технической водой с круглосуточной подачей воды, трех скважин с технической водой.

Дополнительно есть семь колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе для самостоятельного забора технической воды населением.

Как сообщалось ранее, 6 декабря в 22:00 в Главное управление поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм

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