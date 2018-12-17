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В случае наступления России под обстрелы попадут 83 населенных пункта Луганщины, - ОГА


фото: paralel-media
Если Россия начнет полномасштабную агрессию против Украины, под огонь могут попасть 83 населенных пункта Луганской области

Об этом шла речь на заседании эвакуационной комиссии, сообщает в Facebook заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 000 человек", - пишет он.

По словам Клименко, на заседании комиссии обсудили все аспекты эвакуации населения в случае нападения с востока.

"В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. А это почти 60 000 населения", - говорит чиновник.

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