В случае наступления России под обстрелы попадут 83 населенных пункта Луганщины, - ОГА
17 декабря, 2018, 16:01
Если Россия начнет полномасштабную агрессию против Украины, под огонь могут попасть 83 населенных пункта Луганской области
Об этом шла речь на заседании эвакуационной комиссии, сообщает в Facebook заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
"В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 000 человек", - пишет он.
По словам Клименко, на заседании комиссии обсудили все аспекты эвакуации населения в случае нападения с востока.
"В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. А это почти 60 000 населения", - говорит чиновник.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
По теме
12 декабря, 2018 Россия готовится к химической атаке против Украины, - вашингтонский Центр изучения войны
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
12 декабря, 2018 Россия готовится к химической атаке против Украины, - вашингтонский Центр изучения войны
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-