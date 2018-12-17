В одном из городов США приказали убить бобров, потому что хотят избежать наводнения

17 декабря, 2018, 13:03

Власти города фрейминг в штате Массачусетс распорядились отловить и усыпить бобров, плотины которых могли вызвать наводнение

Об этом сообщает The Huffington Post.

В администрации города отмечают, что в результате сильных дождей за последние недели сложились опасные условия, а бобровые плотины только ухудшили ситуацию. Представитель городской пресс-службы Келли Макфоллс утверждает, что вода поднялась более чем на 4 фута (1,3 м) и стала подмывать дороги, по которым ездят, в том числе, школьные автобусы.

Также вода стала затапливать подвалы и дворы, а в городском бюджете оказалось недостаточно средств, чтобы постоянно откачивать воду или ставить ограждения, которые помешают бобрам строить плотины.

Администрация утверждает, что приняла единственно возможное решение. Сколько животных погибло из-за распоряжения руководства, неизвестно.

Почему именно усыпить?

По законам штата Массачусетс пойманных бобров нельзя переселять по месту жительства. Именно поэтому их пришлось отловить, а потом усыпить.

Оппозиция

Такие действия резко раскритиковали местные жители и зоозащитники. Массачусетское общество против жестокого обращения с животными заявило, что это слишком жестокий и к тому же неэффективный план, ведь уничтожение одних бобров не гарантирует, что на их место не придут другие.

We have urged the City to use humane, cost-effective, and long-term solutions such as waterflow devices instead. Trapping is a not an effective strategy to reduce conflicts. https://t.co/gqUYtxEzOw - MSPCA Advocacy (@MSPCAAdvocacy) 12 декабря 2018 г.

В своем твиттере организация написала, что призвала руководство города использовать гуманные, экономически эффективные и долгосрочные меры - например, проточные заборы. Истребление же, наоборот, - наименее эффективный метод в данной ситуации.