В Нигерии за 2 года столкновений между фермерами и пастухами погибло более 3600 человек

17 декабря, 2018, 16:18

Начиная с 2016 года, в Нигерии в столкновениях между фермерами и полукочевыми пастухами погибли более 3,6 тыс. человек, большинство из которых в этом году

Об этом заявили в Amnesty International, сообщает Reuters.

Сообщается, что столкновения имеют этно-религиозный характер, так как чаще всего происходят между мусульманскими пастухами и христианскими фермерами. Также причиной этого считается расширение сельского хозяйства, что создает конкуренцию за землю и приводит к конфликту.

"Неспособность нигерийских властей расследовать столкновения между общинами и привлечь виновных к ответственности привела к кровавой эскалации конфликта между фермерами и скотоводами по всей стране, что привело к гибели не менее 3641 человек за последние три года и переселения тысяч других", - заявили в Amnesty International.

В правозащитной организации рассказали, что из 310 атак, которые были зафиксированы с 2016 года, 57% произошли в 2018 году.

Директор Amnesty International в Нигерии Осайд Оджи рассказал, что эти атаки были хорошо спланированы и скоординированы, а также проводились с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, в результате атаки 18 ноября боевиков террористической исламистской организации "Боко Харам" на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли около 100 нигерийских солдат.