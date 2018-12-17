В некоторых городах Швеции запретили попрошайничать
17 декабря, 2018, 16:11
Высший суд Швеции запретил в некоторых городах юго-западной части страны попрошайничество
Об этом пишет DPA, передает Европейская правда .
По словам Карины Вуцлер, главы муниципального совета города Веллинг, запрет на попрошайничество немедленно начнет действовать в пяти местах населенного пункта, в частности на главной площади города, в котором проживает около 35 тыс. человек.
По словам представителей властей, попрошайничество на улицах нарушает общественный порядок. Нищие засоряют территорию и устраивают туалет в общественных местах.
Правозащитники в Швеции раскритиковали такое решение, ведь, по их мнению, запрет просить милостыню направлен преимущественно на бездомных мигрантов из других стран Европейского Союза - в основном цыган.
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