В некоторых городах Швеции запретили попрошайничать

17 декабря, 2018, 16:11

Высший суд Швеции запретил в некоторых городах юго-западной части страны попрошайничество

Об этом пишет DPA, передает Европейская правда .

По словам Карины Вуцлер, главы муниципального совета города Веллинг, запрет на попрошайничество немедленно начнет действовать в пяти местах населенного пункта, в частности на главной площади города, в котором проживает около 35 тыс. человек.

По словам представителей властей, попрошайничество на улицах нарушает общественный порядок. Нищие засоряют территорию и устраивают туалет в общественных местах.

Правозащитники в Швеции раскритиковали такое решение, ведь, по их мнению, запрет просить милостыню направлен преимущественно на бездомных мигрантов из других стран Европейского Союза - в основном цыган.