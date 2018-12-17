В Москве задержали активистов, вышедших на акцию против войны с Украиной

17 декабря, 2018, 09:03

Полиция задержала одиннадцать участников акции против войны в Украине и произвола силовых ведомств в России возле здания ФСБ в центре Москвы на Лубянке

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акция у здания ФСБ называлась "Собрание граждан, возмущенных действиями власти". Ее организаторы планировали обсудить ситуацию военного конфликта в Украине и арест правозащитника Льва Пономарева.

Задержанных активистов отвезли в отделение полиции. Среди них был участник акции "Бессрочный протест", который проводил свой пикет.

"Один из задержанных Дмитрий Иванов рассказал, что в автозаке полицейские угрожали ему избиением и электрошокером", - пишет издание "Новая газета".

Как сообщило издание, на мероприятие пришло около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений SERB ("Юго-восточный радикальный блок") и НОД ("Национально-освободительное движение»).