В Москве задержали активистов, вышедших на акцию против войны с Украиной
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Акция у здания ФСБ называлась "Собрание граждан, возмущенных действиями власти". Ее организаторы планировали обсудить ситуацию военного конфликта в Украине и арест правозащитника Льва Пономарева.
Задержанных активистов отвезли в отделение полиции. Среди них был участник акции "Бессрочный протест", который проводил свой пикет.
"Один из задержанных Дмитрий Иванов рассказал, что в автозаке полицейские угрожали ему избиением и электрошокером", - пишет издание "Новая газета".
Как сообщило издание, на мероприятие пришло около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений SERB ("Юго-восточный радикальный блок") и НОД ("Национально-освободительное движение»).
Задержания на акции на Лубянской площади pic.twitter.com/SRAY71VoQk- Новая Газета (@novaya_gazeta) December 16, 2018
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