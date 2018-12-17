В Китае криптомиллионер разбросал деньги с многоэтажки. Его арестовали

17 декабря, 2018, 17:38

Китайского биткоин-миллионера арестовали после того, как он бросал стопки купюр по 100 гонконгских долларов (примерно по $ 12) с крыши здания в одном из беднейших районов Гонконга

Об этом пишет Лига .

Биткоин-миллионер Вонг Чинг-Кот объявил о странной акции в Facebook. В своем посте он заявил, что деньги скоро "упадут с неба".

После этого Вонг пошел разбрасывать деньги на улицах Коулуна (район Гонконга), что вызвало хаос среди публики.

Жители будто взбесились, пытаясь собрать как можно больше бесплатных долларов.

Пока неясно, сколько денег было выброшено, отмечает South China Morning Post.

Полиция смогла конфисковать 6000 гонконгских долларов (770 долларов США), подтвердив, что они настоящие.

Впоследствии оказалось, что разброс деньгами был частью партизанского маркетинга - для того, чтобы привлечь инвесторов в криптовалюту.

На следующий день Вонг планировал раздать талоны на еду в местном ресторане неподалеку.

Впрочем не получилось - власти арестовали Вонга, когда тот вышел из роскошного автомобиля.