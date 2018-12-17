В Киеве проверяют школы из-за некачественного питания

17 декабря, 2018, 14:20

Специалисты начали проверки в учебных заведениях Киева из-за жалоб на некачественное питание детей

Об этом во время брифинга сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, сообщает Укринформ .

"В этом году мы, как Госпродпотребслужба, столкнулись с большим количеством нарушений ветеринарного, санитарного законодательства, которые несут угрозу для детей и подростков, обучающихся в учебных заведениях. На сегодня Госпродпотребслужбой уже прекращена деятельность 38 таких субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере пищевых продуктов и в общеобразовательных учреждениях", - сказал Рубан.

По его словам, сейчас проводится совместная работа с Киевской городской государственной администрацией, а также с родительскими комитетами школ в этом направлении.

"Мы получили в этом году большое количество жалоб от граждан, именно родителей, на некачественное предоставление пищевых продуктов, поэтому сегодня можем констатировать, что в некоторых школах некоторые предприятия оказывают услуги некачественно и опасно. Только за последний месяц мы проверили более 50 таких субъектов. Было обнаружено, что некоторые субъекты, а именно общество «ПОНТЕМ.УА», которое работает в Украине, нарушает множество правил и норм при оказании услуг. В частности, нарушаются технологический режим, условия хранения мяса, рыбы, правила мытья продуктов питания", - рассказал Рубан.

Он отметил, что Госпродпотребслужба будет прекращать деятельность таких субъектов хозяйствования в учебных заведениях в случае нарушения соответствующих норм.