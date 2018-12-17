В Киеве мужчина пришел к бывшей за вещами и выпрыгнул с 15-го этажа

17 декабря, 2018, 09:53

16 декабря, в воскресенье, в Киеве по адресу улица Ромена Роллана, 7а обнаружили тело мужчины возле 16-этажного дома

Об этом сообщает "Информатор" .

Как сообщает издание, инцидент произошел около 15:30, когда мужчина 45 лет пришел к женщине, с которой ранее был в отношениях. Они встретились в квартире на 15-м этаже для того, чтобы поговорить.

После спокойного диалога мужчина сказал, что пойдет на балкон, чтобы забрать свои вещи, которые там хранились. Впрочем, вместо сборов мужчина выпрыгнул из окна балкона.

На место происшествия прибыли медики и констатировали смерть - человек получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте работала патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.