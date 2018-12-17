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В Крыму подняли флаг Украины в поддержку военнопленных моряков

В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией
Об этом в Facebook сообщает информагентство QHA, добавив видео.
 
"В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией", - говорится в сообщении.

Один из волонтеров поднялся на гору на Ласпинский перевал в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанный по мотивам "Завещания" Тараса Шевченко.

 

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