В Крыму подняли флаг Украины в поддержку военнопленных моряков
17 декабря, 2018, 13:55
В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией
Об этом в Facebook сообщает информагентство QHA, добавив видео.
"В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm в поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией", - говорится в сообщении.
Один из волонтеров поднялся на гору на Ласпинский перевал в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанный по мотивам "Завещания" Тараса Шевченко.
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