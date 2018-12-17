 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Грузии прошли протесты во время инаугурации Зурабишвили


фото: REUTERS
В столице Грузии Тбилиси вечером 16 декабря представители оппозиционного объединения Сила в единстве провели акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили

Об этом сообщает DW .

На проспекте Руставели установили несколько палаток.

Соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция намерена продолжить протесты.

При этом он добавил, что палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет.

Среди требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать