В Грузии прошли протесты во время инаугурации Зурабишвили
17 декабря, 2018, 12:30
В столице Грузии Тбилиси вечером 16 декабря представители оппозиционного объединения Сила в единстве провели акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили
Об этом сообщает DW .
На проспекте Руставели установили несколько палаток.
Соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция намерена продолжить протесты.
При этом он добавил, что палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет.
Среди требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.
- Напомним, 29 ноября на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили .
- 28 ноября во Грузии начался второй тур выборов президента.
- По данным экзит-пола, Саломе Зурабишвили опережала оппозиционера от партии "Сила в единстве" Григола Вашадзе на 10%.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан не признавать результаты второго тура выборов президента.
- 16 декабря Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту.
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