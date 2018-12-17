В Грузии прошли протесты во время инаугурации Зурабишвили

17 декабря, 2018, 12:30



фото: REUTERS

В столице Грузии Тбилиси вечером 16 декабря представители оппозиционного объединения Сила в единстве провели акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили