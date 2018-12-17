В Грузии оппозиция установила палатки и начинает бессрочные акции протеста

17 декабря, 2018, 20:22

Грузинская оппозиция "Сила в единстве" со вторника, 18 декабря, начинает бессрочные акции протеста

Об этом заявил один из лидеров альянса Григол Вашадзе, передает Еспресо.TV

Вашадзе заверил, что акции протеста будут мирными. Оппозиция будет требовать проведения досрочных парламентских выборов.

"Требуем в кратчайшие сроки провести парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам", - отметил Вашадзе.

Он призвал привлечь к ответственности причастных к фальсификации результатов выборов. Напомним, что на недавних президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили, которая набрала 59% голосов. Вашадзе на них набрал 40% голосов.