В Греции у здания частного телеканала взорвалась бомба
17 декабря, 2018, 11:16
В Греции у здания частного греческого телеканала Skai взорвалась бомба
Об этом сообщает AP
В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной были разбиты окна и поврежден фасад.
Дома и машины, которые находились недалеко от взрыва, также были повреждены.
Отмечается, что взрывчатка была прикреплена к металлическому забору.
Ведется расследование инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
- напомним, в результате взрыва в городе Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека.
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