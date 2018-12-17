В Греции у здания частного телеканала взорвалась бомба

17 декабря, 2018, 11:16

В Греции у здания частного греческого телеканала Skai взорвалась бомба

Об этом сообщает AP

В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной были разбиты окна и поврежден фасад.

Дома и машины, которые находились недалеко от взрыва, также были повреждены.

Отмечается, что взрывчатка была прикреплена к металлическому забору.

Ведется расследование инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.