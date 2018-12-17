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В Греции у здания частного телеканала взорвалась бомба


фото: REUTERS
В Греции у здания частного греческого телеканала Skai взорвалась бомба

Об этом сообщает AP

В результате инцидента никто не пострадал, однако взрывной волной были разбиты окна и поврежден фасад.

Дома и машины, которые находились недалеко от взрыва, также были повреждены.

Отмечается, что взрывчатка была прикреплена к металлическому забору.

Ведется расследование инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

  • напомним, в результате взрыва в городе Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека.
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