В Донецкой области более 42 тыс. человек остались без воды

17 декабря, 2018, 15:02

В Торецке и близлежащих населенных пунктах Донецкой области более 42 тыс. жителей остались без централизованного водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 декабря в 22:00 в Главное управление поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановлена подача воды по водопроводу. Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт. Северный и Южный. По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек ", - говорится в сообщении.