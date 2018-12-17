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В Донецкой области более 42 тыс. человек остались без воды


фото: dsns.gov.ua
В Торецке и близлежащих населенных пунктах Донецкой области более 42 тыс. жителей остались без централизованного водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 декабря в 22:00 в Главное управление поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановлена подача воды по водопроводу. Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт. Северный и Южный. По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек ", - говорится в сообщении.

 

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