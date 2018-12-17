В Австралии произошло землетрясение

17 декабря, 2018, 14:20

В районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как информирует в Twitter Геологическая служба США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 33 километра.

Угрозы цунами после подземных толчков не объявляли.

Prelim M5.6 Earthquake Western Australia Dec-16 14:26 UTC, updates https://t.co/B0GzU2sXp7 - USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 16 декабря 2018 г.

Информации о жертвах или разрушениях также нет.