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В Австралии произошло землетрясение


фото: twitter
В районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как информирует в Twitter Геологическая служба США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 33 километра.

Угрозы цунами после подземных толчков не объявляли.

Информации о жертвах или разрушениях также нет.

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