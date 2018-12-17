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Украина и ЕС подписали ряд финансовых сделок


фото: ukranews
Во время Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе стороны подписали четыре важных финансовых сделки

Об этом сообщает Укринформ .

Документы касаются, в частности, финансовой поддержки Еврокомиссией проектов энергоэффективности, повышения квалификации сотрудников органов государственной власти, модернизации системы профессионально-технического образования, продвижение контактов между людьми с ЕС и украинским обществом и тому подобное.

В частности, целью соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - EE4U-II" является привлечение помощи Европейского Союза на финансирование мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов в Украине, что будет способствовать уменьшению национального энергопотребления и выбросов парниковых газов , увеличению энергетической безопасности Украины.

Еще один документ - соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 - направлено на укрепление институциональной способности украинских властей имплементировать нормы ЕС в украинское законодательство. В частности, обеспечить выполнение положений соглашения об ассоциации / УЗСТ в выбранных направлениях: окружающая среда, транспорт, энергетика, санитарный и фитосанитарный контроль, бухгалтерский учет, стандартизация, электронная коммуникация, кибербезопасность. Отдельно в соглашении прописаны принципы уважения органов государственной власти Украины прав человека и основных свобод. Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 37 млн евро.

Третье соглашение - "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины" - направлена на реформирование и модернизацию системы профессионально-технического образования в Украине для содействия устойчивому и инклюзивному социально-экономическому развитию благодаря лучшему экономическому управлению, увеличению диверсификации и высокой производительности труда. Общий бюджет соглашения - 58 млн евро.

Наконец, четвертое соглашение - "Программа расширения контактов между людьми Дом Европы" предусматривает привлечение помощи Европейского Союза для продвижения контактов между людьми с ЕС и украинским обществом с целью обмена лучшими практиками и содействия взаимопониманию. Этот документ, в частности, предусматривает профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС, в первую очередь, благодаря существующим программам и проектам государств-членов, а также поддержку программного и информационного центра "Дом Европы". Общий вклад ЕС в рамках этого четвертого соглашения составляет 18 млн евро.

 

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