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Убийство Хашогги: Саудовская Аравия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела


фото: REUTERS
Саудовская Аравия считает принятые Сенатом США резолюции вмешательством в дела королевства и опровергает обвинения в причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашогги
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии, пишет Reuters .

"Королевство Саудовская Аравия отрицает позицию, недавно высказанную Сенатом США, которая базировалась на необоснованных претензиях и утверждениях и является вопиющим вмешательством во внутренние дела Королевства, подрывая его региональную и международную роль", - говорится в документе.

Эр-Рияд подчеркнул, что убийство Хашогги не отражает политику Королевства.

Как говорится в заявлении, Саудовская Аравия по-прежнему привержена к дальнейшему развитию отношений с США, однако обеспокоена по поводу такой позиции Штатов.

Ранее, 13 декабря, Сенат США большинством голосов поддержал резолюцию о прекращении военной помощи Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене, а также возложил ответственность за убийство Джамаль Хашогги на саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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