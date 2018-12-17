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У Клыха есть подозрение на рак, - Супрун

В украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Twitter.

По ее словам, политзаключенный написал письмо с российской тюрьмы.

"Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - написала Супрун.

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