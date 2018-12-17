У Клыха есть подозрение на рак, - Супрун
17 декабря, 2018, 22:26
В украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак
Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Twitter.
По ее словам, политзаключенный написал письмо с российской тюрьмы.
"Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - написала Супрун.
Украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо с российской тюрьме. Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/mRI4VV67l5- Ульяна Супрун (@usuprun) 17 декабря 2018
- Напомним, в России и аннексированном Крыму держат около 70 украинских политзаключенных.
- Также Главная военная прокуратура Украины установила более 3,5 тыс. человек, которых российские боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживали в плену, подвергали пыткам или бесчеловечному обращению.
- В среду, 14 ноября, политолог Дмитрий Потехин рассказал, что во время его содержания российскими террористами в оккупированном Донецке его и других заложников пытался завербовать в боевики "ДНР" священник Русской православной церкви.
- Геращенко заявила, что Украина для освобождения кремлевских пленников готова отдать России более 20 россиян и 60 коллаборационистов, причастных к преступлениям против целостности и суверенитета украинского государства.
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