У Клыха есть подозрение на рак, - Супрун

17 декабря, 2018, 22:26

В украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Twitter.

По ее словам, политзаключенный написал письмо с российской тюрьмы.

"Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - написала Супрун.

Украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо с российской тюрьме. Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует вновь начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/mRI4VV67l5 - Ульяна Супрун (@usuprun) 17 декабря 2018