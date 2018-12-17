Турция поддержала создание армии Косово
17 декабря, 2018, 12:48
Посольство Турции в косовской столице Приштина поддержало преобразования Сил безопасности Косово на армию, заявив, что это является суверенным правом Косово как государства
Об этом сообщает косовская Gazeta Express .
Согласно обнародованному заявлению, Анкара ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.
С заявлении отмечается, что Турция и впредь будет поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом.
Напомним, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.
Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. ЕС также не поддержал решение о создании косовской армии.
А Сербия пригрозила ввести войска в Косово .
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