Турция поддержала создание армии Косово

17 декабря, 2018, 12:48

Посольство Турции в косовской столице Приштина поддержало преобразования Сил безопасности Косово на армию, заявив, что это является суверенным правом Косово как государства

Об этом сообщает косовская Gazeta Express .

Согласно обнародованному заявлению, Анкара ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.

С заявлении отмечается, что Турция и впредь будет поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом.

Напомним, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. ЕС также не поддержал решение о создании косовской армии.

А Сербия пригрозила ввести войска в Косово .