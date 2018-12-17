Трамп обиделся на пародийное видео NBC, в котором показали США без его президентства
Об этом президент США написал в Twitter.
"Настоящий скандал всегда часами освещается однобоко на каналах вроде NBC и шоу Saturday Night Live, а они подыгрывают демократам. Это реклама демократов и фейк, не больше. Может, суды должны проверить законность всего этого?" - написал Трамп.
По сюжету ролика, к Трампу, которого играет Алек Болдуин, спускается с небес человек по имени Кларенс. Он показывает президенту, какой бы была жизнь в США в случае, если бы Трамп не стал президентом.
A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can not be legal? Only defame & belittle! Collusion?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018
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