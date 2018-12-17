Трамп обиделся на пародийное видео NBC, в котором показали США без его президентства

17 декабря, 2018, 10:45

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телевизионное шоу Saturday Night Live и телеканал NBC, которые спародировали его в ролике "Этот прекрасный Трамп"

Об этом президент США написал в Twitter.

"Настоящий скандал всегда часами освещается однобоко на каналах вроде NBC и шоу Saturday Night Live, а они подыгрывают демократам. Это реклама демократов и фейк, не больше. Может, суды должны проверить законность всего этого?" - написал Трамп.

По сюжету ролика, к Трампу, которого играет Алек Болдуин, спускается с небес человек по имени Кларенс. Он показывает президенту, какой бы была жизнь в США в случае, если бы Трамп не стал президентом.