Трамп дал Турции положительный сигнал относительно наступления в Сирии, - Эрдоган

17 декабря, 2018, 17:56



фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что получил "положительные ответы" от президента США Дональда Трампа относительно ситуации в северной Сирии, где Турция угрожала начать новую операцию против сирийских курдских бойцов