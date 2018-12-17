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Трамп дал Турции положительный сигнал относительно наступления в Сирии, - Эрдоган


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что получил "положительные ответы" от президента США Дональда Трампа относительно ситуации в северной Сирии, где Турция угрожала начать новую операцию против сирийских курдских бойцов

Об этом сообщает AP .

Эрдоган не уточнил, что ему сказал Трамп. Двое лидеров разговаривали по телефону в пятницу.

  • Напомним, в среду, 12 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.
  • В тот же день стало известно, что американские военные установили на турецко-сирийской границе наблюдательные посты.
  • А Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии.
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