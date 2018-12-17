Свидетель узнала одного из обвиняемых в убийстве Вороненкова

17 декабря, 2018, 17:44

Шевченковский районный суд Киева по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова допросил двух свидетелей

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В судебном заседании были допрошены управляющая домом, в котором проживал Вороненков, а также предыдущий владелец автомобиля, который в дальнейшем использовался исполнителями во время убийства", - сообщила она.

По словам Максимец, свидетель узнала одного из обвиняемых (Александра Лося - ред.) и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненков, незадолго до убийства.

"Кроме того, по ходатайству прокурора на заседании суда обоим обвиняемым продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, до 15 февраля 2019", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.