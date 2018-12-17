Суд обязал блогера опровергнуть распространенную им ложь против Арсения Яценюка

17 декабря, 2018, 09:39

Деснянский районный суд Киева решением от 14 декабря обязал блогера Михаила Шнайдера в течение 10 дней опровергнуть неправдивую информацию в отношении экс-премьер-министра, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка

В июле 2018 Михаил Шнайдер в Facebook обвинил Арсения Яценюка в том, что он "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины $30 млрд", что равно "половине годового бюджета государства". Эта информация мгновенно распространилась десятками СМИ.

Об этом пишет прес-служба "Народного фронта".

Суд постановил признать неправдивой эту информацию и обязал ответчика в 10-дневный срок опровергнуть "фейк" таким же образом, каким он был распространен.

Напомним, ранее суд обязал автора Олега Торгало, который в своем блоге заявил, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту ложную информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения судом.

Еще раньше за неправдивую информацию по поводу состояния Арсения Яценюка и якобы "празднования первого миллиарда" извинился автогонщик и автомобильный журналист.