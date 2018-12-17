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Студент привел в университет корову, чтобы сделать с ней выпускные фото

В штате Миссури (США) студент привез корову в кампус своего университета, чтобы сделать с ней выпускные фотографии

Об этом сообщает местная газета Columbia Missourian.

Студент факультета сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов Массимо Монтальбано привел на выпускной 3-летнюю корову Амелию, чем ошеломил других студентов и преподавателей.

Монтальбано работал со скотом на протяжении всего обучения на бакалаврате. "Я работал на молочной ферме в течение всего обучения. Я связан с коровами, и это - одна из моих любимых", - сказал он.

Студент предложил эту идею заместителю проректора университета Джиму Спейн. Он направил выпускника в департамент хозяйственных операций университета, где студенту разрешили привезти в кампус корову.

Спейн сказал, что это не первый раз, когда студенты спрашивают о возможности привезти корову в университетский городок. "Я был удивлен, не каждый день такое происходит", - отметил он.

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