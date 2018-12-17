Страусообразные нанду размножились в Германии почти в 3 раза и начали вредить фермерам

17 декабря, 2018, 15:42

Министерство сельского хозяйства ФРГ насчитало в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания 566 особей нанду, хотя весной их было 205

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Этим летом активному размножению птиц способствовало аномально жаркое и засушливое лето.

Хотя страусообразные птицы нанду обычно живут в субтропических саваннах Южной Америки, однако 20 лет назад несколько птиц сбежали с фермы на севере Германии и с тех пор вполне акклиматизировались.

Сейчас большие нанду свободно разгуливают немецкими лугами и полями в регионе на границе двух федеральных земель - Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна.

Отмечается, что птицы могут достигать высоты в 170 сантиметров и веса в 40 килограммов.

Немецкие фермеры не в восторге от стремительного размножения нанду, ведь гигантские пернатые наносят вред полям. Кроме того, птицы могут выбегать на автобаны, провоцируя тем самым потенциально опасные ситуации на дорогах.

Фермеры просят разрешения отстреливать птиц, однако решение должны принять местные политики. Пока Федеральное ведомство по защите природы Германии не причисляет нанду к видам, которые угрожают местной флоре и фауне.