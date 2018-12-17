США поддержали санкции ЕС против России и заявили Германии об опасности "Северного потока-2"
Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.
"США приветствуют недавние шаги ЕС и его государств-членов в отношении того, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство газопровода "Северный поток-2", поддерживаемого Кремлем политического проекта. Мы призываем Германию обратить внимание на обеспокоенность многих соседей, чьей безопасности угрожает этот трубопровод. Мы также приветствуем единогласное решение Европейского Совета по распространению экономических санкций против России", - говорится в сообщении.
В Госдепе также поддержали позицию ЕС относительно незаконности нападения России 25 ноября на украинские суда вблизи Керченского пролива, назвав это нарушением международного права, и приветствовали идею ЕС по оказанию помощи пострадавшим от этой агрессии РФ районам Украины.
США продолжат привлекать РФ к ответственности за ее действия. Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы представить объединенный фронт против агрессии Кремля", - отметили в Госдепе.
- Напомним, Европарламент призвал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков, а ЕС - отказаться от "Северного потока-2" и закрыть порты для судов РФ.
- ЕС решил продлить санкции против России и потребовал от РФ немедленного освобождения всех украинских моряков.
- Лидеры ЕС открыли возможность для новых санкций против РФ.
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