США поддержали санкции ЕС против России и заявили Германии об опасности "Северного потока-2"

17 декабря, 2018, 08:48

Государственный департамент США поддержал решимость ЕС в вопросе привлечения России к ответственности из-за агрессии против Украины

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"США приветствуют недавние шаги ЕС и его государств-членов в отношении того, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство газопровода "Северный поток-2", поддерживаемого Кремлем политического проекта. Мы призываем Германию обратить внимание на обеспокоенность многих соседей, чьей безопасности угрожает этот трубопровод. Мы также приветствуем единогласное решение Европейского Совета по распространению экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

В Госдепе также поддержали позицию ЕС относительно незаконности нападения России 25 ноября на украинские суда вблизи Керченского пролива, назвав это нарушением международного права, и приветствовали идею ЕС по оказанию помощи пострадавшим от этой агрессии РФ районам Украины.

США продолжат привлекать РФ к ответственности за ее действия. Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы представить объединенный фронт против агрессии Кремля", - отметили в Госдепе.